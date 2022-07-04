سعر الدولار اليوم الاثنين 4-7-2022 في البنوك المصرية

يحظى سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك المصرية، باهتمام الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال وأيضا المواطنين، إذ يؤثر سعر العملة على العديد من السلع المستوردة، فضلا عن التغييرات التي يشهدها مؤخرا في ظل التغييرات العالمية.

وفي بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين الموافق 4 يوليو 2022، سعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء على مدار الساعة، في مجال أسعار العملات، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر، وفق بداية التعاملات التي وردت اليوم، وجاءت كما يلي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر 18.78 جنيه للشراء ونحو 18.84 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات معلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 18.72 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات التي وردت اليوم الاثنين 4 يوليو.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي لنحو 18.77 جنيه للشراء و18.87 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك وحسب آخر التعاملات المصرفية المُعلنة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية وقناة السويس

ومع بداية تعاملات اليوم الاثنين، سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.78 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 18.86 جنيه للبيع و18.76 جنيه للشراء، وفق بداية التعاملات للبنك.

سعر الدولار في التجاري الدولي والمصرف المتحد

وداخل البنك التجاري الدولي بلغ سعر العملة الأمريكية نحو 18.78 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، فيما سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الاثنين 18.78 جنيه للشراء و18.89 جنيه لعمليات البيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.