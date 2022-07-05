المحافظات ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى.. ذبح الأضاحي بالمجان

شدد المحافظون على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة، وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال إلغاء كل الإجازات والراحات لجميع القيادات التنفيذية، واستمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين.

3 آلاف جنيه غرامة الذبح في طرق الجيزة

اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات خلال عيد الأضحى المبارك للتسهيل على مواطنيها، وضمان مروره دون معوقات.

وأعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحي فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

وشملت قرارات محافظ الجيزة حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن، أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وفي حالة المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله.

وتضمنت القرارات حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

30 مجزرًا لاستقبال الأضاحي في القليوبية

وشدد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على مديرية الطب البيطري وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بفتح جميع المجازر بنطاق المحافظة بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، مع التشديد بتفعيل قرار منع ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع أو خارج المجازر المعتمدة لضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحي.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة إلى وضع خطة محكمة لاستقبال عيد الأضحى، ومنها التأكيد على فتح كافة المجازر بالمحافظة وعددها 30 مجزرًا لاستقبال المذبوحات، من الساعة السابعة صباحًا طوال أيام عيد الأضحى بالمجان.

إلغاء إجازات القيادات التنفيذية بالشرقية

وقرر محافظ الشرقية إلغاء كل الإجازات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة، وتواجد مديري المديريات أو من ينوب عنهم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمكاتبهم خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك، والتصدي بكل قوة للتعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وشدد المحافظ على الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين، لقضاء أوقات ممتعة بالمتنزهات والحدائق العامة والتنسيق مع شرطة المرافق لمنع أي إشغالات تحدث خلال الإجازة وإزالتها فوراً.

وأوضح سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية، أن الجمعية ستذبح 35 رأس ماشية وتجهيز اللحوم داخل مجزر أولاد صقر، لتوزيعها بالمجان على الأسر المستحقة بمختلف قرى مراكز المحافظة، تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

حملة توعوية لترشيد استهلاك المياه بأسيوط

شنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد حملة توعوية للارتقاء بالمستوى الثقافي للمواطنين وتوعيتهم بكيفية التخلص من مخلفات الأضحية دون الإخلال بسلامة الأداء الخدمي.

ونفذت الشركة حملة توعوية جابت من خلالها مختلف المناطق لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه، وعدم إهدارها في الأعمال المنزلية للتنظيف المبالغ فيها من غسيل السجاد وخلاف ذلك، وأهمية استخدام المياه على قدر الحاجة وترشيد استهلاكها.

فرق صيانة وتدخل سريع للتعامل مع الأعطال بسوهاج

وفي سوهاج، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة، وذلك لتأمين وصول مياه الشرب والتصدي لطفح وانسداد شبكات الصرف الصحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وجهزت الشركة فرق الصيانة والتدخل السريع للتعامل مع الأعطال بالشبكات والمحطات وتجهيز سيارات الكسح والفاكيوم، وكذلك مضخات نزح المياه والنافورى والسيارات المدمجة ومولدات الكهرباء المتحركة للتعامل مع أي تراكم للمياه.