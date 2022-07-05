تجهيز 15 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الأضحى بالمنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف المصرية فيما يخص استقبال المواطنين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بمراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

فتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة

وأوضح الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، تجهيز 15 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لأداء صلاة عيد الأضحى، بها أماكن مخصصة للسيدات والأطفال، فضلا عن أداء صلاة العيد بالمساجد الكبرى.

وأشار إلى أن فتح تلك الساحات يأتي في إطار حرص الدولة على إدخال البهجة والسرور والفرح على جموع المواطنين، ولإتاحة متسع لجموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنينة، مؤكداً على أنه سيتم فتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة، مع قيام المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم.

رفع درجة التأهب

وفى سياق متصل، أكد محافظ المنوفية رفع درجة التأهب القصوى بالمستشفيات الحكومية، والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وزيادة أطقم النوبتجية بالأقسام الحرجة، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية، مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية، وتوفير جميع الادوية الخاصة بالطواري لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

وأكد استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين خلال أيام العيد والتعامل الفوري معها وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.

كما شدد محافظ المنوفية علي ضرورة رفع درجة الاستعداد بشكل كامل بمرفق الإسعاف، وتجهيز عدد كاف من سيارات إسعاف مزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية، موزعة بكافة أنحاء المحافظة لتحويل الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفى.

وأفاد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية ومتابعة جميع الأدوية الخاصة بالطواري لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى، مشيراً إلى تخصيص نسبة طوارئ 25% بواقع 478 سريرا من إجمالي الأسرة بالمستشفيات المقدر عددها بـ1912 سريرا للتعامل مع الحالات الطارئة.