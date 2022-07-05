عاجل .. مترو الأنفاق: لن نمد ساعات العمل خلال أيام عيد الأضحى 2022

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، رفع حالة الطوارئ لصيانة وتجهيز القطارات، استعدادا لاحتفالات عيد الأضحى 2022، موضحا أنّ الشركة تنفذ إجراءات احترازية مشددة وصارمة بجميع المحطات وعربات القطارات، لمواجهة كورونا وحماية الركاب، من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وهناك تشديد شرطية داخل المحطات وعربات القطارات، لتوفير الأمن والحماية الكاملة للركاب.

مواعيد تشغيل القطارات في عيد الأضحى 2022 كما هي

وأكد عبدالهادي لـ«الوطن»، أنّه لن يتم مد ساعات التشغيل داخل محطات مترو الأنفاق، خلال أيام عيد الأضحى 2022، قائلا: «مواعيد العمل خلال احتفالات عيد الأضحى 2022 ستكون العادية، حيث تبدأ من الساعة الـ5.30 صباحا وحتى الواحدة صباحا، وجميع القطارات العاملة تخضع لأعمال تعقيم بصورة دورية، لمواجهة كورونا والحفاظ على أرواح وسلامة الركاب».

انتشار فرق الصيانة بمحطات مترو الأنفاق خلال عيد الأضحى 2022

وقال متحدث مترو الأنفاق، إنّه سيتم نشر فرق الصيانة والطوارئ بجميع المحطات، لمواجهة الأعطال المفاجئة والتعامل معها فورا، تزامنا مع أيام عيد الأضحى 2022، لافتا إلى أنّه سيتم تقليل زمن التقاطر بين القطارات، لمنع حدوث زحام على الأرصفة وداخل عربات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا، وسيتم تجهيز غرفة عمليات لمتابعة حركة القطارات خلال العيد، والتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.

10 إجراءات من مترو الأنفاق لمواجهة كورونا خلال عيد الأضحى

1- منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات لمنع تزاحم المواطنين على منافذ التذاكر في صالات المحطات، للحد من انتشار كورونا.

2- تطبيق غرامة فورية قدرها 50 جنيها على أي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية داخل المحطات وعربات القطارات.

3- عزل أي عامل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا من العمل وإعطائه إجازة لمدة 15 يوما، حفاظا على سلامة الركاب.

4- إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية أثناء العمل.

5- تعقيم القطارات قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، لتوفير السلامة والأمان للركاب.

6- تعقيم وتطهير محطات مترو الأنفاق كل ساعتين تقريبا.

7- بيع الكمامات الطبية داخل منافذ بيع التذاكر بالمحطات.

8- تجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة ومنع الزحام داخل المحطات.

9- عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامة الطبية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

10- تقليل زمن التقاطر بين القطارات لتخفيف الزحام على أرصفة المحطات، للحد من انتشار كورونا.