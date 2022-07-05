مصرع أمين «حماة الوطن» بالإسماعيلية وزوجته.. «كانوا راجعين من شهر العسل»

توفى الشاب عمرو عريبة، أمين تنظيم حزب حماة الوطن الإسماعيلية، وزوجته في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب سيارة ملاكي بهما على طريق شرم الشيخ الدولي.

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي، تحمل لوحات معدنية رقم «أ ع 3448»، قرب مدينة أبو رديس، وتم نقلهما إلى ثلاجة مستشفى الطور.

زفافهما من أسبوع

وبحسب مصادر مقربة من الأسرة في الإسماعيلية، فإن الشاب احتفل بزواجه في نهاية شهر يونيو الماضي في إحدي قاعات مدينة الإسماعيلية، وسط حضور أقاربه وأصدقائه.

وسافر الشاب وزوجته إلى مدينة شرم الشيخ لقضاء فترة إجازته خلال الأسبوع الماضي، وتعرضت السيارة للانقلاب أثناء عودته قرب مدينة أبورديس.

انفجار إطار السيارة

وقال شهود عيان للحظة وقوع الحادث، إن السيارة تعرضت للانقلاب أكثر من مرة بسبب انفجار إطار السيارة على الطريق خلال قيادته لها.

وأضاف، أن سيارات الإسعاف وصلت بعد مدة من وقوع الحادث على الطريق، ونقلتهما إلى المستشفى متوفيين، فيما تم التحفظ على الجثامين لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

الشاب شغل منصب أمين تنظيم حماة الوطن

وشغل عمرو عريبة منصب أمين تنظيم حزب حماة الوطن في الإسماعيلية خلال الفترة الماضية، إلى جانب عمله مديراً للتحركات بشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

كما شغل «عريبة» منصب المنسق العام لمؤسسة القادة والمجلس المصري للقيادات الشابة، إضافة إلى مشاركته في العديد من المبادرات الخيرية والسياسية طوال إقامته في الإسماعيلية.