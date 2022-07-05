تفاصيل تمويل «ذات» من بنك مصر.. ابدأي مشروعك وحققي حلمك

كشف بنك مصر عن أول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة المصرية والمعروف بـ «ذات» إيمانا منه بالدور الرائد لهن في تنمية المجتمع، إذ يحرص البرنامج لتقديم كل الدعم لمواجهة التحديات التي تواجهها.

ووفق بنك مصر، فإن برنامج «ذات» يضم باقة متنوعة من المزايا التمويلية والخدمات المالية وغير المالية لأصحاب المشروعات ورائدات الأعمال كي يساعدهن في تحقيق ذاتهن والوصول لأحلامهن، وجاءت تفاصيل البرنامج على النحو التالي:

مزايا برنامج «ذات» التمويلية

- برامج تمويلية متعددة تتناسب مع كافة الاحتياجات والأنشطة.

- قيمة التمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.

- مدة السداد تصل إلى 60 شهرا معدل فائدة تنافسي، بأبسط الشروط والإجراءات.

خدمات مالية يمنحها برنامج «ذات»

- تأجيل الأقساط خلال إجازة الوضع (للسيدات) لمدة ثلاثة أشهر.

- الإعفاء من المصاريف الدورية لحساب التوفير.

-الإعفاء من مصاريف الإصدار لبطاقة الخصم الفوري للأفراد / الشركات.

- منح وثيقة تأمين شخصية مجانية ضد الحوادث طوال مدة القرض.

- إمكانية إصدار كارت الشباب للأبناء يتم ربطه بحساب العميل.

- إمكانية تحويل مرتبات الموظفين.

خدمات وحلول غير مالية يقدمها «ذات»

- الحصول على خدمة الإنترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية (BM Wallet) مجاناً بدون مصاريف.

- تقديم باقة من الخدمات الاستشارية وغير المالية تناسب مشروعك.

- التمتع بالخدمات والمزايا التي تقدمها مراكز بنك مصر لتطوير الأعمال «مبادرة رواد النيل».

ويمنح بنك مصر عددًا من الخدمات الأخرى للسيدات بخلاف تمويل«ذات»، إذ تحرص المؤسسة البنكية والمصرفية على تدريبهن ومساعدتهن على تطوير أعمالهن وتقديم التمويل اللازم لهن.

رقم خدمة عملاء بنك مصر 2022

ويمكن لعملاء البنك التواصل مع خدمة عملاء بنك مصر، إذ يوفر البنك لعملاءه رقم هاتف موحد ومختصر لخدمة العملاء وهو «19888»، على أن يكون تكلفة الاتصال بسعر المكالمة العادية، وعلى الراغب في الاستفسار عن شيئ الاتصال في مواعيد العمل طوال أيام الأسبوع.