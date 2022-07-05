«الخشت»: تطور ملحوظ في تصنيف قطاع «طب القاهرة» عالميا

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حجم المشروعات الضخمة التي نفذتها الجامعة لتطوير مستشفيات قصر العيني بمحافظتي القاهرة والجيزة، خلال الـ5 سنوات الماضية، إلى جانب إنشاء واستكمال عددا من المستشفيات الكبرى التي تخدم المريض المصري وذلك ضمن مشروع تطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث النظم العالمية.

الخشت: 5 تخصصات في الأفضل عالميًا لأول مرة

وأكد الدكتور الخشت، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر السنوي لكلية طب قصر العيني، أنه وفقًا للمؤشرات الدولية فإن قطاع الطب بجامعة القاهرة تطور بشكل ملحوظ في التصنيفات، خاصة المؤشرات التي تركز على مقاييس علمية مجردة، مشيرًا إلى أن علوم الحياة والطب عام 2017 كانت في المركز 295 على مستوى العالم، وفي 2018 المركز 239، وعام 2019 المركز 208، وعام 2021 المركز 206، وعام 2022 المركز 178، مؤكدًا أنه لولا العبء الكبير الذي يحمله قصر العيني لكان ضمن أول 10 قطاعات على مستوى العالم.

وأشار الخشت، إلى وجود 5 تخصصات في الأفضل عالميًا لأول مرة، منها الصيدلة والفارماكولوجي داخل أفضل 100 جامعة عالميا، متابعًا أنه في التصنيف الهولندي جاءت جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة عالمية، مؤكدًا أن حجم التطور الحادث في منظومة التعليم العالي غير مسبوق.

رئيس جامعة القاهرة يشيد بأساتذة قصر العيني

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بأساتذة طب قصر العيني وما يقدمونه من علم وأبحاث، وتدريب الطلاب على مستوى كافة الكليات والمستشفيات داخل مصر والوطن العربي، مؤكدًا أن المؤسسات الطبية في مصر تقوم على كوادر طب قصر العيني.

واستعرض الدكتور الخشت، عددًا المشروعات التي نفذتها الجامعة في الفترة من 2017 وحتى منتصف 2022 والتي بلغت 34 مشروعًا لتطوير وتحديث ورفع كفاءة وإحلال وتجديد وإعادة تأهيل، وبلغ إجمالي ماتم إنفاقه على المشروعات مليارا و 300 مليون جنيه مصري من التمويل الذاتي؛ فضلًا عن المشروعات الإنشائية الأخرى التي تنفذها الجامعة مثل المجمع الطبي لعلاج الأطفال، واستكمال مستشفى ثابت ثابت، وإنشاء مبنى العيادات الخارجية لمستشفى أبو الريش الياباني.