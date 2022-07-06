أماكن انقطاع المياه اليوم.. تمتد إلى 10 ساعات في بعض المناطق

دائما ما تنوه شركات المياه والصرف الصحي عن فترات انقطاع المياه، لكي يتخد المواطنون حذرهم في فترات الانقطاع ويعرفون كيف يتعاملون في تلك الأوقات التي لا يوجد بها مياه في منازلهم.

ومنذ أيام أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن قطع المياه عن 3 مناطق رئيسية اليوم الأربعاء.

أماكن انقطاع المياه

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز أماكن انقطاع المياه وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتشمل المناطق التي سيتم قطع المياه عنها ما يلي:

منطقة المستثمرين بزهراء المعادي والمقطم.

زهراء مدينة نصر بالكامل.

المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليا (عزبة الهجانة سابقا).

مدة انقطاع المياه

ومن المقرر أن يتم قطع المياه عن تلك المناطق المذكورة اعتبارا من الساعة 8 مساءً يوم الأربعاء الموافق 6 من شهور يوليو وحتى تمام الساعة 6 صباحا يوم الخميس الموافق 7 يوليو وفقا لما أعلنت عنه شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها.

استعدادات المحافظة لفترات انطقاع المياه

وأعلنت محافظة القاهرة تأهبها لفترات انقطاع المياه مشيرة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى وحرصها على التيسير على الناس.

ويأتي سبب قطع المياه في تلك المناطق المذكورة بسبب البدء في تنفيذ أعمال تطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادي وعمل لحامات لخط 1200 مللي، وفقا لما ذكرته الشركة في بيانها.

وتيسيرا على المواطنين أعلنت الشركة عملها على توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بنطاق المناطق المتأثرة.

ومن أجل الحصول على المياه وطلب سيارات مياه الشرب وفي حال طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والموبايل.