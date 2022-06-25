انقطاع وإعادة ضخ المياه بمحافظات بحري.. اعرف المناطق المتأثرة

كشفت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والدقهلية، انقطاع وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها، وذلك للقيام بأعمال إحلال وتجديد خط طرد محطة رفع الصرف الصحي، والانتهاء من أعمال غسيل للمروقات بمرفق مياه الوابورات.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قطع المياه عن مناطق «الوكلاء- عزبة أبو خضرة - الدلتا» بمدينة شبين القناطر، يوم غدا الاحد الموافق 26 من شهر يونيو الجاري 2022، ابتداءً من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

أعمال إحلال وتجديد خط طرد محطة رفع الصرف الصحي

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن سبب الانقطاع هو القيام بأعمال إحلال وتجديد خط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم 3 قطر 500 مم.

وأشارت الشركة إلى أنها ستوفر سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع، وفى حال طلبها الاتصال على رقم الخط الساخن 125- 0120288880

إعادة ضخ المياه إلى طبيعتها بقرى مراكز السنبلاوين

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور على الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إعادة ضخ المياه الي طبيعتها لمناطق «طماي الزهايرة، والزهايرة، وميت غريطة، والمخزن، وكفر بدوي، وديو الوسطى، والحصاينة، والتوابع» بعد الانتهاء من أعمال غسيل للمروقات بمرفق مياه الوابورات بمدينة السنبلاوين، لافتة إلى توفير سيارات صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بالانقطاع.