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محمود مسلم

انقطاع المياه في عدة مناطق في 6 أكتوبر وقنا

كتب:

سلامة عامر
08:37 م | الأحد 19 يونيو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، انقطاع المياه عن مدينة أبو تشت لمدة 10 ساعات اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق وحتى الساعة السادسة من صباح غد الاثنين.

سبب انقطاع المياه 

أشارت الشركة، في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن سبب انقطاع المياه نظرًا لأعمال إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بأبو تشت، مطالبة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأكدت الشركة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، لافتة إلى أنه في حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 قطع المياه عن عدة مناطق بأكتوبر

فيما أعلن جهاز 6 أكتوبر، في بيان اليوم، قطع المياه عن المنطقة السياحية الأولى والثانية بالمنطقة الشمالية لمدة 14 ساعة.

موعد قطع المياه 

وكشف الجهاز، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق المذكورة، غدا الاثنين، بدءًا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة 10 صباحًا يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من نفس الشهر.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.