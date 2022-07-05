مدير مشروع «أمل مصر» لتنس الطاولة: نستهدف اكتشاف الأبطال

قال أحمد صادق مدير مشروع «أمل مصر» لتنس الطاولة، والذي بدأ تنفيذه منذ عدة سنوات، إن المشروع يستهدف توسيع قاعدة ممارسة اللعبة وانتشارها، بجانب اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش إقامة بطولة الجمهورية في محافظة الإسماعيلية، إن المشروع يُنفذ حاليا في 14 محافظة، ويضم حتى الآن 270 لاعبا ولاعبة بداية من مواليد 2005، بجميع مراكز الشباب بحيث يكون بكل مركز 14 لاعبا ومدربين اثنين، ويتم تقديم كل وسائل الدعم المالية والفنية لهم.

تقسيم المتسابقين لـ3 مستويات

وأشار «صادق»، إلى تقسيم المشروع لثلاثة مستويات، هم الناشئين والواعدين والأبطال الواعدين، ولكل مستوى المتوسط العمري له، مشيرا إلى أن هناك نتائج مبشرة للغاية، حيث تم تصفية 12 لاعبا بمستوى الأبطال الواعدين وسيتم الدفع بهم ببطولة الدوري العام لخوض منافسات جادة تساعدنا على الوقوف على مستواهم الفني والبدني.

وقال مدير مشروع تنس الطاولة، إن اللجنة المشكلة للإشراف على اللعبة تعمل وفق منهج علمي كامل، وكذلك أحدث الخطط العالمية فى هذا المجال، فالمشروع يهدف إلى تحليل أداء لجميع لاعبى مصر بالكامل سواء المقيدين بالأندية أو بالمشروع لوضع خريطة مفصلة عن اللاعبين المصريين مقارنة باللاعبين بدول العالم لضمان التفوق فى المواجهات العالمية والأولمبية.

أعضاء اللجنة

وتابع أن اللجنة يرأسها الدكتور محمد حمدي مدير الإدارة العامة لمشروع الموهبة والبطل الأولمبي، وتضم في عضويتها هشام أبوحشيش المشرف الفني للناشئين والأبطال الواعدين، وكل من إبراهيم جودة المشرف الفني لمرحلة الواعدين، والدكتور شوكت جابر مخطط الأحمال، إلي جانب لجنة علمية برئاسة الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، والدكتور وجيه حمدي عميد كلية التربية الرياضية.