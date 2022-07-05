عميدة «قصر العيني»: تطوير الاستقبال والطوارئ بكفاءة عالية

قالت الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة كلية طب قصر العيني، إن مشروع تطوير وتوسعة مستشفى الاستقبال والطوارئ أنجز بكفاءة عالية ومتميزة، في إطار التكليفات الرئاسية لتطوير استقبال وطوارئ قصر العيني؛ ليصبح مكانا واحدا يخدم كل المرضى بفكر مختلف ومتطور.

وأشادت عميدة الكلية، خلال كلمتها في فعاليات المؤتمر مؤتمر السنوى لكلية طب قصر العيني، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدعم والمساندة المستمرين من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة للوصول للوضع الأمثل للطوارئ، مؤكدة أن أساتذة قصر العيني نجحوا في عملهم لإدارة المنظومة الطبية خلال جائحة فيروس كورونا.

تكريم عدد من أستاذة «طب القاهرة»

وكُرّم عدد من أساتذة الكلية ممن أثروا المجال الطبي على مستوى مصر والشرق الأوسط، إلى جانب تسليم جوائز الدكتور علاء الزيات في مجال البحث العلمي عن أمراض الدم الإكلينيكية.

جدير بالذكر أن المؤتمر السنوى لكلية طب قصر العيني «خط الدفاع الأول: طوارئ الباطنة والجراحة» يأتي بعد النقلة النوعية بمستشفيات قصر العيني وافتتاح مستشفى الاستقبال والطوارئ وتقديم خدمة علاجية وفقًا لكود المستشفيات العالمية، والتجديد في الخدمات العلاجية والتشخيصية لتتوافق وشروط هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة للتحول نحو جامعات الجيل الرابع.

استخدام التقنيات الحديثة والمناظير

وتناقش جلسات المؤتمر عدة محاور من بينها النظم العلاجية بين التخصصات الجراحية المختلفة لمصابي الحوادث بين أقسام جراحة العظام والمخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر، والمستجدات في طب الطوارئ، ومسارات الحالات الطارئة الباطنية وتأثير العامل الزمني في علاج بعض التخصصات مثل أمراض القلب والجلطات القلبية والسكتات الدماغية مع عرض عدد من النماذج الفريدة التي تتطلب جودة فائقة في التشخيص والعلاج، واستخدام التقنيات الحديثة والمناظير في تشخيص وعلاج مرضي الحوادث، وأحدث بروتوكولات التعامل مع مرضى الطوارئ والحوادث كمنظومة متكاملة تجمع كافة التخصصات، ومتطلبات قسم الطوارئ بقصر العيني تمهيدًا للاعتماد من قبل الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد.