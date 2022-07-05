حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 5-7-2022 عاطفيا ومهنيا

الحب في حياة برج العقرب يكون عقلانيا فهم دائماً ما يعملون على تعزيز التواصل والحوار في علاقتهم ويفكرون بعقلهم كثيرا عند الاختيار ولا يحبون الانجراف وراء مشارعهم دون حسابات، وعند الارتباط الجاد يعملون على مُشاركة مشاعرهم مع أحبائِهم ومناقشتهم قبل اتخاذ القرارات، ويقدمون الدعم لأحبائهم ويحبون عيش كل تفاصيل حياتهم معهم.

صفات برج العقرب في العمل

يبتعد مواليد برج العقرب عن التفاخر والتباهي بأنفسهم وإنجازاتهم أمام الآخرين، كما أنهم لا يحتاجون لبذل مجهود ليصبحوا قادة فهم طبيتعهم تميل إلى الإدارة وينجحون فيها كثيرا وتكون لائقة بهم من صغرهم، ويمكنهم أيضاً إنشاء عمل خاص وتحقيق النجاح الساحق به، ويعرف مواليد هذا البرج قيمة المال جيدا ولا ينفقونه هباء ويعرفون ما يجب أن يصرفوه أو يدخروه جيدا، وبجانب ذلك فأنهم ينفقون الكثير على من يحبّون ويتمتعون بصفة الكرم.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

يمر مولود برج العقرب بالعديد من الضغوطات والأزمات منذ فترة، ولكن يتغير الوضع قليلا اليوم حيث يتواجد القمر بمنزل المشروعات مما يمنحك إصرارا على تحقيق مكاسب وتثابر كي تصل لأهدافك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، إن القمر يتناغم مع أورانوس وبلوتو اليوم مما يعدك بأوقات جيدة تجمعك بالأحباب والأصحاب فاستغلها ولا تتركها وتنشغل بغيرها واترك نفسك للشعور بالسعادة والاسترخاء.