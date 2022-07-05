حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 5-7-2022 عاطفيا ومهنيا

رجل برج الحوت شخص ذكي كثيرا وناجح في عمله ويحرص على الحفاظ عليه والنجاح فيه والتقدم وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة تؤهله لأن يكون قائدا ومديرا ناجحا أينما تقلد وأيما تقلد من مناصب وأدوار، كما يعرف عنه أنه إنسان مبدع، وحساس، وديناميكي، وعاطفي، وبديهي، ولديه قدر كبير من الذكاء الذي يؤهله لقراءة الأشخاص والأحداث ممن حوله، والتنبوء فيها وتحليلها.

صفات برج الحوت

يحب رجل برج الحوت السلام والأمان ومساعدة الآخرين ويجد سعادته ومبتغاه في ذلك حيث يعتقد أن السبيل للحصول على الراحة النفسية أو السلام الداخلي يكون من خلال تقديم المساعدة للآخرين، وحل مشاكلهم، وعند الوقوع في مشكلة أو التفكير في قضية معينة يستخدم مولود هذا البرج قلبه لا عقله، ويكره مواجهة الآخرين أو إيذائهم ما دام لديه فرصة لتجنب ذلك.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

يجب عليك أن تركز اليوم في كل سلوك تقوم به أو قول تتفوه به أو فعل تنوي القيام به، ويجب أن تبتعد عن المخاطرة حتى لا تقع في العديد من المشاكل على المستوى المهني، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، إن القمر يتواجد في مواجهة برجك اليوم مما يتطلب منك أن تحترس من دخلاء يعرضون علاقتك بالطرف الآخر للتوتر ويقودها للفشل.