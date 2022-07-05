حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 5-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج القوس بالروح الطفولية والبراءة ويحب الانطلاق ويميل إلى العيش في سعادة ويبذل قصارى جهده حتى يعيش الحياة التي يتمناها ولا يتنازل عن العيش في هدوء وسلام وتجربة أشياء مختلفة والتمتع بكل ما أعطاه الله له، ويكره النكد والحزن والإحباط ويبتعد عن كل مصادر الطاقة السلبية.

صفات برج القوس

يعشق مولود برج القوس أجواء الرومانسية والخيال ويحب المغامرات والرياضات التي تمتلئ بالخطر فيجد متعة في فعلها ويحب تسلق الجبال والمغامرات فهو من أصحاب القلوب القوية التي ترمي بنفسها بالمغامرة دون الخوف من العقبات، ويعتبر صاحب هذا البرج عفوي في تعبيراته وكلامه وتصرفاته، كما أنه صاحب الشخصية الإرادية والعنيدة ولا يتم إحباطه أبدا مهما تعرض من عراقيل في مسيرته.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

يتواجد القمر في وضع معاكس ما يتطلب منك أن تتعامل بمرونة ولا تتمسك بموقفك وعنادك، وعليك التعامل باحترافية ومرونة مع المستجدات مع الحفاظ على روح الحذر حتى لا تقفع في العديد من المشاكل، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، إن الوضع الفلكي دقيق فلا تبالغ فيما تنتظره من الآخرين وعليك أن تحاول أن تتحكّم في انفعالاتك جيدا حتى لا تسوء العلاقات.