خبير يكشف مزايا الـ«10 جنيهات» البلاستيك.. تزويرها صعب وعمرها طويل

قال عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن طرح البنك المركزي المصري فئة العشرة جنيهات البلاستيكية «بوليمر»، لا يعني إلغاء أي من الاصدارات السابقة من ذات الفئة، واستمرار العمل بها وتداولها داخل مصر ضمن الدول التي بدأت استخدام النقود البلاستيكية فئة 10جنيهات.

تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد

وأضاف «السيد»، أن طرح العملة البلاستيكية الجديدة كفيل بتخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد، نظرا لطول عمر الورقة، وأن دار الطباعة بالعاصمة الإدارية الجديدة ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية بلاستيكية لأول مرة من مادة البوليمر.

ولفت «السيد»، إلى أن العملات البلاستيكية تتميز بطول عمرها الافتراضي ليتراوح بين 30 و40 شهرا على عكس الورقية التي تتعرض للتلف والتآكل خلال 8 أشهر كحد أقصى، وتستخدمها أكثر من 31 دولة، موضحاً أن دخول مصر مجال صناعة العملات البلاستيكية يمنحها الريادة في منطقة الشرق الأوسط، ولا يوجد في أفريقيا سوى دولة غانا التي تستعمل العملات البلاستيكية.

عمرها الافتراضي يعادل أضعاف عمر العملة الورقية

وعن مزايا العملة البلاستيكية، قال «السيد»، إنها مصنوعة من مادة البوليمر غير ضارة بالبيئة بعكس النقود الورقية، ولها عمر افتراضي يعادل أضعاف عمر العملة الورقية، كما أن استخدامها يعد أمرا إيجابيا لحركة النقد بالأسواق.

ولفت إلى أن من بين المزايا الأخرى تخفيض تكاليف الطباعة، ويحسن مستوى الأوراق التي تتداول بشكل كبير، كما أنها لا تشبه العملة المعدنية أو الكوينز، وتحارب التزوير والتزييف.

ومن المقرر أن يبدأ البنك المركزي المصري في إنتاج فئات النقد الأخرى خلال الفترة المقبلة بينها فئة 20 جنيهًا، وفئة 50 جنيهًا والمائة والمائتين جنيه وبعض الفئات الأخرى، وستكون نقود بلاستيكية، بحسب «السيد».