موعد وقفة عرفة 2022 في الجزائر.. تجهيز الأضاحي وتنظيم الرحلات

بمجرد إعلان المملكة العربية السعودية، رؤية هلال شهر ذو الحجة، بدأ عدد كبير من المسلمين حول العالم في البحث عن موعد وقفة عيد الأضحى المبارك ومنهم الجزائريون، استعداداً لاستقبال أول أيام العيد، وتجهيز الأضحية والاستعداد للطقوس المرتبطة به، وتصدرت محركات البحث، موعد وقفة عرفة 2022 في الجزائر.

موعد وقفة عرفة 2022 في الجزائر

ومع تحديد المملكة العربية السعودية، يوم الخميس الماضي أول أيام شهر ذو الحجة، فإن موعد وقفة عرفة 2022 في الجزائر سيكون اليوم التاسع من شهر ذو الحجة، الجمعة الموافق 8 يوليو الجاري.

ويحتفل الجزائريون باستقبال عيد الأضحى المبارك تزامنا مع بدء العشر الأوائل من شهر ذو الحجة، وتزداد الاستعدادات قرب موعد وقفة عرفة 2022 في الجزائر، حيث يتم تجهيز الأضاحي لذبحها صباح أول يوم عيد الأضحى المبارك.

ويحرص الجزائريون على قضاء إجازة عيد الأضحى خارج المنازل، من خلال تنظيم الرحلات، ويقضون اليوم الأول في صلاة العيد باصطحاب الأقارب والأطفال إلى الصلاة بالساحات العامة ثم تبادل التهاني مع الأقارب، كما يتوجه أغلبهم إلى قضاء وقت أطول في الغابات المفتوحة.

وتقوم المرأة الجزائرية بإعداد وتجهيز أشهى الأكلات التقليدية، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مثل أطباق الكسكسي وصحن الببكومة والبولفاف.

إجازة عيد الأضحى في الجزائر

وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك في دولة الجزائر من أول يوم العيد وتستمر لمدة يومين، أي أنها ستبدأ في التاسع من يوليو وتستمر إلى العاشر من نفس الشهر، على أن تكون عودة جميع العاملين في مؤسسات الدولة إلى ممارسة أعمالهم ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقاً للقانون الجزائري، الذي ينظم عمليات الدوام والإجازات في الدولة، ويلتزم به جميع العاملين في الجزائر.