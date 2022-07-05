عاجل.. تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل صديقه السوري في الإسكندرية

نفذت مصلحة السجون، حكم إعدام سجين داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، وتبين أنه «مصطفى جلال ضاحي»، وذلك لإدانته بقتل صديقه «عبد القادر مصطفى»، 34 عاما، سوري الجنسية مع سبق الإصرار والترصد لسرقته، وذلك بحضور عضو من النيابة العامة، وقيادات السجن، وطبيب شرعي وأحد الأئمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكه تمهيدا لتسلميها لأسرته لدفنها.

واقعة القتل حدثت في 2011

تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر من عام 2011 عندما تلقى مأمور قسم شرطة الدخيلة، بلاغا بالعثور على جثة شخص داخل أحدى الشقق السكنية في شارع السلام بمنطقة الهانوفيل بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أن الشقة تقع في الطابق الثاني، وبها جثة «عبد القادر مصطفى»، عامل وسوري الجنسية، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ومسجى على وجهه بغرفة نومه مكمم الفم ومعصوب العينين وبمناظرة الجثة تبين إصابته بجرح ذبحي من الناحية إلىمنى وآخر بالبطن، ما أدى إلى خروج احشائة و بفحص أطرافه تبين وجود جروح قطعية بالإصابع، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

كشف ملابسات واقعة مقتل عامل سوري الجنسية

وجرى تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن مرتكب الواقعة عامل وصديق المجني علىه ويدعي «مصطفي جلال ضاحي»، ومقيم بمنطقة الدخلية وذلك بغرض السرقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف انه قتل المجني عليه لعلمه بأنه يحتفظ بأموال في شقته، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإعدامه، وصباح اليوم تم تنفيذ حكم الإعدام داخل سجن برج العرب.