ضبط 16 قضية مخدرات وتنفيذ 7284 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية، حملة لضبط العناصر الإجرامية، وتنفيذ الأحكام القضائية، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

حملة أمنية في القليوبية

وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

16 قضية مخدرات وتنفيذ 7284 حكما

أسفرت جهود الحملة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 16 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 16 متهما، 6 منهم لهم معلومات جنائية، بالإضافة إلى تنفيذ 7284 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومواصلة الحملات.