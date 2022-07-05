عاجل.. إعدام قاتل مدير مدرسة في المنوفية لسرقته

نفذت مصلحة السجون، حكم إعدام سجين في قضايا جنائية داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، بحضور قيادات سجن برج العرب وعضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي وأحد الأئمة، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تمهيدا لتسليمه لذويه لدفنه.

قضية قتل مع سبق الإصرار والترصد

قتل مع سبق الإصرار والترصدوقالت مصادر أمنية أن المُنفذ بحقه عقوبة الإعدام هو «علاء سعيد المزين»، من محافظة المنوفية، متهم في قضية قتل مع سبق الإصرار والترصد مقترنة بالسرقة.

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم قضت في وقت سابق بإعدام المتهم بقتل مدير مدرسة وسرقته في محافظة المنوفية.

وتعود تفاصيل الواقعة لـ٢٠١٧عندما ورد قسم شرطة مركز الباجور بلاغاً من الأهالي يفيد بوجود شخص داخل سيارته مصاباً بطلق ناري في الرأس.

المجني عليه مدير مدرسة

وبعمل التحريات الأولية تبين أن المجني عليه مدير مدرسة بكفر الباجور، وبتفريغ كاميرات المراقبة حيث رصدت لحظة خروج الضحية من محل إقامته بكفر الباجور حتى مكان الحادث .

كما رصدت آخر ظهور للمجني عليه مع المتهم قبل إرتكاب الجريمة مباشرة وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهم والقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على زعم اختلافه مع المجني عليه أثناء تجارة العملات الاجنبيه وبتفتيش منزل المتهم عثر على مئتين وتسعين الف جنيه ادعي المتهم انه المبلغ الذي تحصل عليه من المجني عليه بعد ارتكابه جريمة القتل، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

خدعة المتهم للمجني عليه لقتله وسرقته

وأمرت جهة التحقيق في وقت سابف بإحالة القضية أمام محكمة الجنايات لأنه قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح نارى (فرد خرطوش ) بأن استقل سيارته المجني عليه رفقته مدعيا عرض قطعة أرض على المجني عليه لشرائها مستدرجا إياه لمكان ناءٍ وترجل المتهم من السيارة بحجة قضاء حاجته وحام حول سيارته وما إن استقر خلف باب قائد السيارة مكان المجني عليه حتى صار خلفه وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا فتوفي في الحال وتمكن بذلك من سرقة مبلغ مالي قدره ٧٠٠.٠٠٠ .