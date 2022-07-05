المنسق العام للحوار الوطني: لن يُحرم أحد من التعبير عن رأيه

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنّ التوافق هو الهدف الرئيسي للحوار، وإن لم نصل إليه ستكون هناك بدائل، كل منها مسند لما فيه من حجج وأدلة وبراهين.

الحوار الوطني

وأضاف رشوان، خلال كلمته في فعاليات الحوار الوطني، أنّ الرئيس قال إنّه حوار سياسي عن أولويات العمل الوطني، سيعود بمربع السياسة لاتخاذ القرار التشريعي بشأنها حسب الدستور، وهذا لا يعني أنّه هناك موالاة أو معارضة.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أنّ تشكيل المجلس وكل جلسات الحوار، سيكون واضحا ومتكافئا، ولن يحرم أحد من أن يقول رأيه، وسيتم رفع كل هذا لرئيس الجمهورية دون استبعاد أي أحد.

رشوان: لا موالاة أو معار

الجمهورية الجديدة

وأوضح رشوان، أنّ الحوار يهدف إلى خلق مساحات مشتركة تسمح بالاتفاق التام والاختلاف التام، وفي الحالتين يكون هناك قواعد للاختلاف، والاتفاق من صميم مهمة الحوار، كي نستطيع أن نقيم جمهورية جديدة مدنية ديمقراطية حديثة».