ممثل الحركة المدنية: لم ندع الإخوان للحوار الوطني.. ونرفض الجلوس مع من استخدم العنف

قال الكاتب الصحفي عبدالعظيم حماد، إنَّه يمثل الحركة المدنية الديمقراطية في مجلس أمناء الحوار الوطني، والحركة لم تدع الإخوان للمشاركة في الحوار، وترفض الجلوس مع من يستخدم العنف.

جلسات الحوار الوطني

وأضاف «حماد» في كلمته في أول اجتماعات مجلس الأمناء، أنَّ الحركة المدنية تهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية، ولم ولن تتواصل مع كل من تلطخت يداه بدماء المصريين أو حرض على العنف أو من لا يعترف بشرعية دستور 2014 الذي وافق عليه المصريون، والوضع السياسي القائم بالفعل.

دعوات المشاركة في الحوار الوطني

وطالب «حماد» بسرعة الإفراج عن كل المحبوسين الذين لم يتورطوا في أعمال عنف، ودعوتهم للمشاركة في جلسات الحوار الوطني بعد عيد الأضحى المبارك.