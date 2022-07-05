موعد عيد الأضحى 2022 في الجزائر.. طقوس تبدأ بالحنة والطعام بالمجالس

يتساءل الكثيرون، عن موعد عيد الأضحى 2022 في الجزائر، بعدما أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، موعده إذ ينتظره الكثير من أبناء الشعب للاحتفال بهذه المناسبة الدينية والاجتماعية المهمة في الجزائر، وكل العالم الإسلامي.

موعد عيد الأضحى 2022 في الجزائر

ورجح مركز الفلك الدولي، في وقت سابق، بأن يكون موعد عيد الأضحى 2022 في الجزائر هو يوم السبت 9 يوليه 2022، وهو ما أكدته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر.

وتتولى لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الفصل في موعد عيد الأضحى بالجزائر، حيث تعتمد في تحديد تواريخ الأشهر القمرية على رؤيتها، كما تطبّق أيضا المبدأ المعروف باسم مبدأ «وحدة المطالع»، عند ثبوت رؤية هلال الشهر في دول أخرى.

إجازة عيد الأضحى 2022 في الجزائر

وينص القانون الجزائري، على أن إجازة عيد الأضحى 2022 في الجزائر، لمدة يومين فقط، حيث يتم منح العاملين في الجزائر إجازة يومي التاسع والعاشر من يوليو، أما فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى فإنها ستُقام في كل المدن والبلدات الجزائرية بعد شروق الشمس.

ويشترك الشعب الجزائري مع بقية الشعوب العربية والإسلامية في شراء وذبح الأضاحي، ويكون شراء الأواني الكبيرة والسكاكين الجديدة، أبرز العادات المميزة للجزائريين عند اقتراب عيد الأضحى، ولا تزال عادت طلاء «الكباش» بالحنة ليلة العيد قائمة، كما يلتف الجيران يوم النحر، ويقومون بذبح أضاحيهم في ساحة كبيرة المساحة؛ ليشرعوا بعدها في التضحية الجماعية وتناول طعام الغداء في مجالس تعيد بعض الذكريات من أيام الزمن الماضي، وهي الظاهرة المنتشرة بقوة في المدن الداخلية.