خسائر الذهب تصل لـ24 جنيها خلال 24 ساعة.. وعيار 21 مستمر في التراجع

خسر الذهب 14 جنيهًا اليوم، منذ الساعة 10 صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، إذ تراجع مرتين، بحسب ما أعلنته شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

سعر الذهب عيار 21

«الشعبة» قالت في ثان بياناتها اليوم الثلاثاء، إن سعر الذهب عيار 21 بـ963 جنيهًا، بينما كان السعر 977 جنيهًا بحلول الساعة 10 صباحًا.

سعر الذهب عيار 24

أضافت «الشعبة» أن سعر ذهب عيار 24 بلغ 1100 جنيه مقارنة بـ1116.5 جنيه صباحًا، في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 الآن سعر 825.4 جنيه مقارنة بـ837.4 جنيه صباحًا، وتراجع الجنيه الذهب إلى 7704 جنيهات دون مصنعية، بينما هبط جرام الذهب عيار 14 إلى 644 جنيهًا.

إجمالي تراجعات المعدن الأصفر في 24 ساعة

وبلغ إجمالي التراجعات في المعدن الأصفر منذ 10 صباح يوم أمس الإثنين حتى الآن 24 جنيهًا تقريبًا في المتوسط بمحال الصاغة بمحافظات الجمهورية بحسب بيانات «الشعبة».