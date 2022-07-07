من الموضوعات التي تتصدر اهتمامات كثيرين على مدار الأيام الماضية هو وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الأحساء، خاصة أنّ المملكة العربية السعودية ستحتفل بعيد الأضحى المبارك، السبت المقبل، بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الماضي الموافق التاسع والعشرين من يونيو، وكان الخميس الثلاثين من يونيو هو أول أيام هذا الشهر الحرام.

وستكون وقفة عرفات 2022 في السعودية الجمعة المقبل الموافق 9 ذي الحجة والثامن من يوليو، وعيد الأضحى 2022 في المملكة سيكون يوم السبت المقبل الموافق التاسع من يوليو، وهو نفس الموعد الذي سيكون في غالبية الدول العربية والإسلامية، وذلك بعد استطلاع الهلال من قبل دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية.

إجازة عيد الأضحى 2022 في السعودية للقطاعين العام والخاص

وقبل الحديث عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الأحساء، يجب الإشارة إلى أنّه عقب ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، جرى الإعلان موعد إجازات عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية، وبدأت بالفعل للقطاع الحكومي يوم الإثنين الرابع من يوليو والذي يوافق الخامس من شهر ذي الحجة، وستستمر 9 أيام.

أما عن إجازات العيد بالنسبة للقطاع الخاص في السعودية، تبدأ يوم الجمعة 9 ذي الحجة 8 يوليو، وهي 4 أيام فقط إذ ستكون إلى جانب وقفة عرفات أول وثاني وثالث أيام العيد المبارك.

وجاءت إجازات البنوك مثلها مثل القطاع الخاص في المملكة، حيث تكون 4 أيام فقط، لكن هناك فروع بنوك لا تسري عليها الإجازات، وهي الفروع التي تعمل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لحاجة حجاج بيت الله الحرام لخدمات البنوك وتيسيرا على الحجاج.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الأحساء

وسيكون وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الأحساء بالسعودية في حدود الساعة 05:15 صباح يوم السبت المقبل.

وستكون أول صلاة لعيد الأضحى في السعودية الساعة 05:14 صباحا، وستكون آخر صلاة في تمام الساعة 06:06 صباحا، حيث تختلف بطبيعة الحال من منطقة لأخرى حسب الموقع الجغرافي ووقت شروق الشمس.