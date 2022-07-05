تغيّب 4 أعضاء عن الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني

انطلقت فعاليات الحوار الوطني اليوم، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعه الأول، بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وضياء رشوان، المنسق العام للحوار، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وأعلن رشوان تغيّب 4 من أعضاء مجلس الأمناء عن الاجتماع الأول، نظرا لظروف خاصة وصحية تعرضوا لها، وهم:

- الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام والصحافة بجامعة القاهرة.

- جمال الشكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي.

- الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

- الدكتور هاني سري الدين، الخبير الاقتصادي.

جلسات الحوار الوطني

وانطلقت فعاليات الحوار الوطني رسميا، اليوم الثلاثاء، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الأولى، حيث استعرض أعضاء المجلس وعددهم 19 عضوا رؤياهم بشأن سير عمل الجلسات، واتفقوا على استبعاد كل من شارك أو حرض على العنف، وإعداد مشروع لائحة تنظيمية لإدارة الحوار.

تنظيم جلست الحوار الوطني

وكان المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، قال إنّ دور الأمانة فني ومحايد، يقوم على تنظيم جلست الحوار وجمع الموضوعات، حيث جرى تقسيم مجموعات العمل إلى فرق «للعلاقات العامة والاتصال، لوجيستية، إعلام، ومحتوى».