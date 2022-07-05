التعليم: الطلاب المتورطون في تصوير أسئلة الديناميكا من الشرقية وأسيوط

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «رياضيات»، صباح اليوم، في 1918 لجنة امتحانية، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» بإجمالي عدد 100 ألف و315 طالبا، كما أدى طلاب الثانوية العامة «المكفوفين» الامتحان في مادتي «علم النفس، وعلم الاجتماع».

بينما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس «المتفوقين STEM» الامتحان في مادتي «اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)».

4 حالات غش بامتحان الديناميكا

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمّنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط، دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

التحفظ على الهواتف المستخدمة

وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد 4 حالات غش في مادة الرياضيات التطبيقية بينها «حالتان بمحافظة الشرقية وحالتان بمحافظة أسيوط» باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت، وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022 سيقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادتى "مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)".