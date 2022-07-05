بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الوحدات القروية بكفر الدوار

أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قبل قليل قراراً رقم 1928 لسنة 2022 والمتضمن إجراء تنقلات محدودة بين رؤساء الوحدات القروية في نطاق مركز كفر الدوار، وذلك لمدة 6 أشهر.

جاء ذلك بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل العام، من خلال الإصلاح الإداري للوحدات المحلية، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة فى تحسين مستوى معيشتهم.

أسماء المكلفين بحركة التنقلات بمركز كفر الدوار

تضمن القرار تكليف كل من:

ياسر أحمد علي إبراهيم أبو همام، الدرجة الثانية (أ) مدير المركز التكنولوجي بمركز ومدينة كفر الدوار، للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار.

أسماء محمد سعد تمراز، الدرجة الثانية (ب) مهندسة بالتخطيط العمراني بمركز ومدينة كفر الدوار، للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار.

عبدالرؤوف عبدالمنعم عبدالرؤوف، الدرجة الأولى (ب) رئيس قرية كوم أشو بمركز كفر الدوار، للعمل رئيساً لقرية كوم البركة بمركز كفر الدوار.

سعدية أحمد خلاف محمد، الدرجة الأولى (أ) سكرتير قرية كوم البركة بمركز كفر الدوار، للعمل رئيساً لقرية كوم أشو بمركز كفر الدوار.

الحركة تشمل تنقلات بين رؤساء القرى والوحدات المحلية

كما تضمن القرار تكليف كل من:

حميدة عبدالله سيد عبدالله، الدرجة الأولى (ب)، رئيس قرية الأمراء بمركز كفر الدوار، للعمل رئيساً لقرية بولين بمركز كفر الدوار.

أمينة عيد منصور حسن هيكل، الدرجة الأولى (أ) مدير إدارة المجالس بمركز ومدينة كفر الدوار، للعمل رئيساً لقرية الأمراء بمركز كفر الدوار.

شاكر فاروق يونس شرمانة، بالدرجة الأولى (أ) رئيس قرية زهرة بمركز كفر الدوار، للعمل رئيساً لقرية البسلقون بمركز كفرالدوار.

أسامة السيد إبراهيم منصور، بالدرجة الأولى (أ) رئيس قرية سيدى غازي بمركز كفر الدوار، للعمل رئيساً لقرية زهرة بمركز كفر الدوار.

محمود السيد السيد عامر، الدرجة الأولى (أ) باحث قانوني بالوحدة المحلية بمركز كفر الدوار، للعمل رئيساً لقرية سيدى غازي بمركز كفر الدوار.

فارس عبدالوهاب إسماعيل، الدرجه الأولى (أ) رئيس قرية كوم البركة بمركز كفر الدوار، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالدوار.

عبدالفتاح محمد عبدالفتاح خطاب، الدرجة الأولى (أ) رئيس قرية بولين بمركز كفر الدوار للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالدوار.

كامل إبراهيم إسماعيل سلطان، الدرجة الأولى (أ) رئيس قرية البسلقون، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالدوار.