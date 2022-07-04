طقس اليوم في البحيرة.. شبورة مائية كثيفة والعظمى 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يكون طقس اليوم الإثنين، شديد الحرارة نهاراً، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً، على جميع الأنحاء.

ارتفاع نسب الرطوبة نهاراً

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً سيشهد شبورة مائية خفيفة صباحاً، وطقس مشمس، يكون غائم جزئياً على السواحل الشمالية، وارتفاع في نسب الرطوبة نهاراً مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 : 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحياناً مساءً، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلاً.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه 1: 1.75 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 33 درجة مئوية وبلغت الصغري23 درجة مئوية وسط تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية لاسيما الطريق الزراعي والصحراوي بنطاق مدن ومراكز محافظة البحيرة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم الإثنين، سجلت العظمى في القاهرة العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.

وسجلت العظمي في عروس البحر 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة مئوية وبلغت والصغرى 23 درجة.

وارتفعت درجات الحرارة في محافظات الصعيد، إذ سجلت العظمي في سوهاج 39 درجة مئوية والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.