محافظ البحيرة يكرم أوائل الدبلومات الفنية من أبناء المحافظة: نماذج مشرفة

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة صباح اليوم باستقبال الطالبة تغريد عبد العزيز محمد عبد الغني والطالب محمود محمد محمد النشرتي والحاصلان على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات الدبلومات الفنية الزراعية والتجارية نظام 3 سنوات هذا العام.

آمنة: الطالبان المتفوقان نموذجان مشرفان

وأعرب محافظ البحيرة عن سعادته لحصولهما على المركز الأول، مضيفا أنهما نموذج مشرف لأقرانهما من طلبة وطالبات المدارس بنطاق المحافظة.

كما هنأ آمنة الطلاب وكرمهما لتحفيزهما على مواصلة التفوق العلمي ولكى يكُونا حافزاً لغيرهما من الطلبة فى الجد والإجتهاد، مشيدا بدور التعليم الفني.

محافظ البحيرة: التعليم الفني نواة تقدم الأمم

وأشار محافظ البحيرة إلى أن التعليم الفني هو النواة الأساسية فى تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة وتوفير الأيدي الماهرة لسوق العمل لدفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشاد محافظ البحيرة بخطة المحافظة في تطوير وصيانة المدارس الفنية وتزويدها بكافة الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة، مضيفا أن هناك توسع في إنشاء المدارس الفنية داخل القرى للتخفيف على الطلاب وأسرهم.

يذكر أن الطالبة تغريد عبد العزيز محمد عبد الغنى من مدرسة الرحمانية الثانوية التجارية المشتركة حصلت على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية فى امتحانات دبلوم الدراسة الفنية التجارية، وحصل الطالب محمود محمد محمد النشرتى بمدرسة كوم حمادة الزراعية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في إمتحانات دبلوم الدراسه الفنية الزراعي.