أحمد الخطيب: الشعب المصري طيب ولن ينسى جرائم الإخوان

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ جماعة الإخوان الإرهابية كررت ما فعلته من إرهاب في عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، في أعقاب ثورة 30 يونيو، إذ حاولوا تفجير القناطر، ونفذوا القتل والاغتيالات والتكفير.

وأضاف الخطيب، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد: «في هذه المرة، لدينا دولة إرادتها الحقيقية متمثلة في تذكير المصريين بجرائم تنظيم الإخوان الإرهابي، وهذا أمر رائع للغاية، إذ وظفت الدولة الدراما، حتى تظل الجرائم لدى الشعب، وهذه إرادة حقيقية ورغبة واضحة في المعالجة، حتى لا ينسى الناس جرائم هذا التنظيم».

المصريون طيبون وليسوا دمويين

تابع رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أن المصريين طيبون وليس شعبا دمويا، لكنه لن ينسى جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، طالما إرادة الدولة في أن تكون رائدة الوعي بالجرائم والعنف وخطايا هذا التنظيم، ومن ثم، فإن جرائم هذه الجماعة، ستظل حاضرة طوال الوقت في أذهان المصريين.

ضرورة التذكير بجرائم الجماعة

أوضح: «أرى أنه لا بد من التذكير دوما بجرائم الجماعة، حتى تخرج أجيال لديها عقيدة بهذا الأمر، فالدولة لديها إرادة حقيقية يجب أن تكتمل طول الوقت، خاصة أن جماعة الإخوان الإرهابية، تنتهج التكفير والإرهاب والتطاول على المصريين والطعن فيهم، وهو ما تكرر منذ نشأتها حتى الآن، ولكن دولة 30 يونيو لم تتوانى يوما واحدا، عن اقتلاع جذور الجماعة، لذلك لم يعد لدينا في مصر تنظيم للإخوان منذ 90 سنة».