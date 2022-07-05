عاجل.. الذهب يواصل الانهيار: عيار 21 يتراجع لـ958 جنيها

واصلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية الانهيار بعد تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 958 جنيها، متراجعا بأكثر من 20 جنيها مذ بداية التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء الموافق لـ5 يوليو الحالي.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب تواصل التراجع خلال الفترة الحالي متأثرة بارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي على المستوى الدولي.

أسعار جرام الذهب

وأضاف ميلاد لـ«الوطن» أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل منذ قليل 958 جنيها مرتفعا من 963 جنيها قبل ساعات، بينما سجل جرام الذهب عيار نحو 1095 جنيها، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 821 جنيها في حين وصل سعر الجنيه الذهب «يعادل 8 جرامات من الذهب عيار 21» نحو 7664 جنيها.

على المستوى الدولي

وعلى المستوى الدولي سجل سعر أوقية الذهب اليوم نحو 1810 دولارات أمريكية في تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليقترب إلى أقل مستوياته منذ بداية العام الحالي 2022 مع فرض البك الفيدرالي الأمريكي سياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة لمرتين على مدار العام الحالي