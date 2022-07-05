رحمة حسن تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بعضة كلب: «دخلت المستشفى»

كشفت الفنانة رحمة حسن عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها للهجوم مؤخرا من قبل كلب وعضها في منطقة حساسة، حسبما كشفت في منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وكتبت رحمة حسن في منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام: «للأسف إحنا عملنا اللي علينا ومحصلش أي جديد بخصوص الكلب، وكل شوية تأجيل تأجيل بداية بأن مفيش مكان عاوز يقبل الكلب لأن سنه أربع سنين ونصف».

رحمة حسن تكشف تطورات حالتها الصحية

وتابعت رحمة: «لحد إن شاء الله بعد العيد نبقي نجيبله بس لسه مش عارفين امتى أنا حبيت بس أشارك معاكم اللي حصل، امبارح كانت آخر حقنة ليا وطبعا بكون بعدها تعبانة لمدة يومين ومن أسبوعين فاتوا بعد الحقنة الرابعة دخلت المستشفى بالليل لأني كنت تعبانة جدا بعدها».

وأكدت رحمة أن الكلب إذا كان مدربا من البداية ما حدث كل هذا الأمر، قائلة: « للأسف مفيش مسئولية».

تعرض رحمة حسن لعضة كلب

يذكر أن الفنانة رحمة حسن تعرضت منذ فترة لعضة كلب بعدما هجم عليها خلال سيرها في الشارع، ما عرضها لنزيف في منطقة حساسة، وكشفت عن هذا الأمر من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة قالت فيه: «مساء الخير إمبارح الساعة 11 بالليل كنت نازلة أجيب حاجة من السوبر ماركت جنب البيت، وكنت ماشية على الرصيف، وكان فيه عربية بتركن جنبي عادي، فجأة الباب اتفتح ولقيت كلب جيرمن شيبرد تقريبا مش متأكدة أوي، بيهجم عليا بكل قوته».