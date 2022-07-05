عودة ارتفاع إصابات كورونا مجددا.. والصحة: الفيروس ما زال موجودا فاحذروا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة خلال الأيام الماضية، رصدت حالات مصابة بكورونا في مصر وصلت لـ7%، ناصحا المواطنين بضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، وذلك لمن مر على تطعيمه 6 أشهر لتعزيز مناعة الجسم، خاصة في ظل انتشار متحورات خاصة لـ«أوميكرون» والذي يتميز بسرعة انتشاره.

استقرار في معدلات الوفيات والحجز بالمستشفيات

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك استقرار في معدلات الوفيات والحجز بالمستشفيات منذ بداية الجائحة، موضحا أن سبب ارتفاع الإصابات مجددا يعود إلى عدم التزام البعض باتباع الإجراءت الاحترازية، كما أن تكاسل نشاط الفيروس لا يعني أن الجائحة انتهت، فهي مازالت مستمرة، والفيروس ما زال موجودا، وعلى المواطنين الحذر، خاصة وأن فيروس كورونا ليس له أمان.

20 مليون حالة وفاة بكورونا خلال العام الجاري

وأكد أن التطعيمات المتعلقة بكورونا مهمة للغاية خاصة وأن اللقاحات خففت حدة أعراض الفيروس وجعلها بسيطة ومتوسطة، بل إن استخدامات اللقاحات ساهمت في تخفيف الوفيات، ووصلت لـ20 مليون حالة وفاة خلال العام الجاري.

وطمأن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن توافر كافة اللقاحات، سواء للمسافرين وغيرهم، مشير إلى أن جميع اللقاحات محفوظة في ثلاجات خاصة ومجهزة على أعلى مستوى، والأعراض الجانبية أشبه بأعراض تطعيمات الأطفال فقط، ولا تحتاج للذهاب إلى الطبيب.