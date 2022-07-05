خبير: أدوية السيولة للوقاية من كورونا ضاعفت خطورة نزيف الأنف لمرضى القلب والضغط

قال الدكتور محمد جميل، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة حلوان، إنّ هناك العديد من الأخطاء الشائعة المرتبطة بتعرض الأفراد لنزيف الأنف، لافتًا إلى أنّ أبرز الأخطاء الشائعة، تتمثل في إرجاع المصاب رأسه للخلف.

وأضاف جميل، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنّ إرجاع المصاب بنزيف الأنف رأسه إلى الخلف لا يوقف النزيف، فضلًا عن أنّه يتسبب في بلع المصاب للدم، ما يترتب عليه حدوث مشكلات في معدة المصاب.

الطريقة الصحيحة لإيقاف نزيف الدم من الأنف بالمنزل

وأوضح رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة حلوان أنّ الطريقة السليمة لإيقاف نزيف الأنف، تكون بجعل المصاب يُرجع رأسه إلى الأمام، مع الضغط بشدة على طرف الأنف من الأمام لمدة 5 دقائق لإيقاف النزيف، ووضع بعض الثلج على منطقة الجبهة أو الرأس.

خطورة نزيف الأنف على مرضى الضغط المرتفع والقلب

ولفت جميل إلى أنّ نزيف الأنف لكبار السن غالبًا ما يكون نتيجة ارتفاع في ضغط الدم، ما يتطلب تدخلًا طبيًا، موضحًا أنّ نزيف الأنف الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، مؤشرا لارتفاع الضغط بصورة كبيرة جدًا، حيث يكون نزيف الدم بكميات كبيرة، ما يمثل خطورة كبيرة على المصاب، خاصة إذا كان يحصل على أدوية تساعد على سيولة الدم أو مريض قلب.

أدوية سيولة الدم للوقاية من كورونا ضاعفت خطورة نزيف الأنف

وشدد رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة حلوان، على ضرورة التدخل لوقف نزيف الأنف الناتج عن ارتفاع ضغط الدم بالإجراءات المذكورة، حتى الوصول للمستشفى، لافتًا إلى خطورة نزيف الأنف للأفراد في الوقت الراهن نظرًا إلى أن العديد منهم تناول أدوية السيولة بصورة مفرطة خلال جائحة كورونا.