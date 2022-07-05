 إيطاليا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

مليون إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا النشطة في إيطاليا بشكل عام مليون حالة، نتيجة الزيادة السريعة في الحالات خلال الأسبوعين الماضيين.

ارتفاع قياسي لإصابات فيروس كورونا في إيطاليا

وفي الآونة الأخيرة، وتحديداً في 17 يونيو الماضي، كان لدى إيطاليا أقل من 575 ألف إصابة بفيروس كورونا، إلاّ أنّه يوم الأحد الماضي، بلغ هذا العدد 1.01 مليون، ليتضاعف عدد الإصابات في فترة 16 يومًا فقط.