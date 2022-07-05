«البحوث الزراعية» تعلن إطلاق المبادرة العالمية «REEL COTTON» في مصر

عقد معهد بحوث القطن -مركز البحوث الزراعية- دورة تدريبية (TOT) على مبادئ ومعايير مبادرة REEL COTTON، إحدى المبادرات العالمية التي تعمل في مجال حماية القطن، إذ تتركز بصورة أساسية على الاستدامة وحماية البيئة والعمل اللائق.

وقال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، إن هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام الدولة بمحصول القطن، والسعي إلى تطبيق المعايير الدولية في إنتاج وتصنيع القطن المصري، وبالتالي أسواق جديدة، كما تهتم هذه المبادرة بالممارسات الزراعية المستدامة، مع وجود جزء منها لتغطية التتبع وظروف العمل اللائقة، وينظر إليها دوليا مستقبل العلامات التجارية كرمز لبرنامج الاستدامة النموذجي، وبرنامج REEL COTTON، هو برنامج لمدة ثلاث سنوات لتدريب المزارعين وتشجيعهم على تبني الممارسات الزراعية المستدامة.

كفاءة استخدام المياه

وأضاف هشام مسعد في بيان، أن هدف برنامج الريل كوتن، الحفاظ على البيئة من خلال كفاءة استخدام المياه، واتباع الدورة الزراعية، وترشيد استخدام الكيماويات والمبيدات، باستخدام الكومبست، لخصوبة التربة وإدارة المغذيات، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والمسئولية الاجتماعية والتدريب على إنتاج القطن، مع الاستثمار في تحسين المهارات الفنية لزيادة الإنتاج بتكلفة أقل، مع تحسين دخل المزارع، وتحقيق زيادة ربحية، عن طريق نظام إدارة متكامل، ينتج عنه انخفاض تكلفة مدخلات الإنتاج، وزيادة العائد الفدائي.

وشارك في الدورة، عدد من الخبراء الأجانب، وذلك لتدريب فريق العمل من معهد بحوث القطن، وشركة الإخلاص والشريك التنفيذي للمبادرة، وجار تطبيق هذه المبادرة على الصنف (سوبر جيزة 94)، وجار التنسيق للتطبيق على الصنف (سوبر جيزة 97، إكسترا جيزة 92)، على معايير تلك المبادرة، وقدم «هشام» عرضا تقديميا عن معهد بحوث القطن، والبرامج الرئيسية للقطن في مصر.

فتح أسواق جديدة

وأوضح مسعد، أن مساحة القطن في مصر، وصلت إلى (333) ألف فدان تقريبا، وهى بزيادة تصل إلى (40%) عن العام الماضي، إذ تصل الزيادة إلى نحو أكثر من (96) ألف فدان، ويمثل منها الصنف (سوبر جيزة 94) أكثر الأصناف المصرية، تصديرا نحو (234) ألف فدان، يليه الصنف (سوبر جيزة 86) بحوالي (46) ألف فدان وكانت مساحة القطن القبلي حوالي (26170) فدان من الصنف (جيزة 95).

ووضع معهد بحوث القطن، برتوكول تعاون مع الاتحاد الأوروبي العربي للبحر الأبيض المتوسط (إيما)، ومقرها برلين، ويهدف هذا البروتوكول إلى التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة لتسويق القطن المصري في المعارض المحلية والدولية، وذلك للعمل على فتح أسواق جديدة، كما يهدف البروتوكول إلى البدء في التعامل في عدد من المشاريع الخاصة ببناء القدرات لمعهد بحوث القطن، وتطوير عدد من المعامل الفنية بالمعهد، وتوثيق أطر التعاون في جميع مراحل القطن على طول سلسلة القيمة المضافة، وكذلك عقد ورش العمل التي تدعم البيئة والاستثمار في مجال استدامة القطن، بالإضافة إلى دعم مجال البحوث وتبادل المعرفة.