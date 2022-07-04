فتح المجازر مجاناً طوال العيد وتحذيرات من الذبح في شوارع الفيوم

شدد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على الجزارين، بعدم الذبح في منتصف الشوارع، والذبح في المجازر الحكومية المختلفة، وذلك حفاظاً على البيئة، والصحة العامة للمواطنين، والنظافة العامة للشوارع، ومنعاً لتراكم الدماء في الشوارع وظهور المحافظة بمظهر غير حضاري، موجهاً البيئة والأجهزة التنفيذية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ذبح الأضاحي بالمجان

ووجه محافظ الفيوم، بفتح أبواب المجازر الحكومية ونقاط الذبيح بالمحافظة، أمام المواطنين، والجمعيات الخيرية والأهلية، بالمجان، حيث سيتم إعفائهم من دفع رسوم الذبح.

تكثيف مراقبة المجازر

في سياق متصل، أكد الدكتور محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنّ المديرية أعلنت حالة الطوارئ استعداداً لعيد الأضحى المبارك، ورفعت درجة الاستعداد في جميع مجازر المحافظة، مُشدداً على شن حملات مرورية مكثفة على جميع المجازر، مع تدعيهما بالأطباء البيطريين.

توفير احتياجات المجازر

وكشف مدير الطب البيطري أنّه جرى إخطار جميع الوحدات المحلية في مختلف مراكز المحافظة، بتوفير كافة الأدوات ومستلزمات النظافة اللازمة للمجازر، والتأكد من توافر كافة الاشتراطات الصحية اللازمة، خصوصاً فيما يتعلق بتوافر المياه النقية، والصرف الصحي، والنظافة.

تأمين المجازر الحكومية

كما شملت خطة الطب البيطري للاستعداد لعيد الأضحى، التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير التأمين اللازم للمجازر الحكومية طوال أيام العيد، منعاً لحدوث أي اشتباكات أو مشاجرات بين المواطنين.

فحص اللحوم المعروضة

وأوضح مدير الطب البيطري، أنّه يجرى تكثيف حملات التفتيش على الأسواق، ومحال الجزارة، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، حيث وفروا خط تليفون لتلقي الشكاوى طوال أيام العيد من خلال الرقم 0842168716.

البيئة تراقب اللحوم

على جانب آخر، وضعت إدارة البيئة بمحافظة الفيوم، خطة عمل ورفعت درجة الاستعداد للقصوى، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أبرزها المرور الميداني المستمر على منافذ بيع اللحوم العامة والخاصة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع التأكد من رفع المخلفات الصلبة أولاً بأول بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ومجالس المدن، منعاً لتراكم القمامة.