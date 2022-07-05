«الضرائب» تحذر من السجائر المقلدة.. و«الشرقية للدخان» تناشد المستهلكين

حذرت مصلحة الضرائب المصرية عبر موقعها الإلكتروني على الانترنت، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام، من وجود أصناف من السجائر المغشوشة المهربة.

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية عددا من المواصفات في السجائر الأصلية للتفرقة بينها وبين المهربة المقلدة والمغشوشة، التي لا تحتوي على الطوابع الضريبية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية.

السجائر الأصلية

وأكدت أن السجائر الأصلية تحتوى على الطابع الضريبي «البندرول» ذات الألوان المختلفة، إذ يجرى وضع الطابع الضريبي ذى اللون الأخضر بالنسبة للسجائر المحلية الصنع، بينما يوضع الطابع الضريبي ذو اللون الأزرق بالنسبة للمنتجات والسجائر الأجنبية، في حين يوضع الطابع الضريبي ذو اللون البنفسجي على منتجات المعسل والشيشة.

وحذرت مصلحة الضرائب من اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، ضد من يقلد السجائر، سواء المحلية أو الأجنبية التي يتم تصنيعها في مصر، مشيرة إلى أنه قد تحيل مزور الطابع الضريبي إلى النيابة العامة، باعتبار تلك الجريمة تهربا ضريبيا وجمركيا، وعقوبتها الحبس، ولا يتم التصالح في هذا النوع من الجرائم.

«الشرقية للدخان» تحذر

وفي سياق متصل، أكدت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» ضرورة العمل على تنفيذ تعليمات وزارة المالية، والمتعلقة بتحذيرات مصلحة الضرائب، من شراء منتجات التبغ والمعسل، التي لا تحتوي على الطابع الضريبي (البندرول) خاصة.

وأضافت إيسترن كومباني، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار محاربة الغش التجاري، الذي يتطلب زيادة وعي المستهلكين، وحثهم على عدم التعامل مع تلك المنتجات التي يتم تداولها خارج الإطار القانوني المحدد لذلك.

وتوافقا مع تحذير مصلحة الضرائب، ناشدت الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» المستهلكين، ضرورة التأكد من وجود الطابع الضريبي (البندرول) على منتجات التبغ والتي تشمل الملون باللون الأخضر خاص بالمنتجات المحلية، واللون الأزرق للمنتجات المستوردة، واللون البنفسجي لمنتجات المعسل.