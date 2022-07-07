وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في تبوك بالسعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء الماضي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة في السعودية، وفي هذا الصدد يبحث المواطنون والمقيمون بالمملكة عن قت صلاة عيد الأضحى 2022 في تبوك، إذ يحرص السعوديون كغيرهم من مسلمي العالم على أداء صلاة العيد كمناسبة دينية وفرصة كذلك للقاء كثير من الأهل والأحبة.

ويبدأ السعوديون يومهم في عيد الأضحى بترديد التكبيرات بمجرد سماعها عبر المنصات المختلفة قادمة من الحرم المكي وبصوت مشايخ الحرم، ثم يعودون بعد أدائه الصلاة لنحر الأضحية وتناول الطعام، خصوصا عندما تجتمع العائلة الواحدة على سفرة كبيرة لتناول الطعام معا.

موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية ومواقيت الصلاة

وقبل ذكر وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في تبوك، تجدر الإشارة إلى أن العيد سيكون يوم السبت المقبل التاسع من يوليو العاشر من ذي الحجة، وذلك بحسب ما أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو والذي كان متمما لشهر ذي القعدة، أي أن الخميس 30 يونيو كان أول أيام ذي الحجة.

وستكون وقفة عرفات يوم الجمعة المقبل الثامن من يوليو، وذكر عدد من وسائل الإعلام السعودية أن صلوات عيد الأضحى في المملكة ستتراوح بين الساعة 05:14 صباحا والساعة 06:06 صباحا بحسب الموقع الجغرافي لكل منطقة وتوقيت شروق الشمس لديها.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في تبوك

وسيكون وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في تبوك الساعة السادسة صباحا و4 دقائق، أي الصلاة ستبدأ في نفس توقيت بدايتها في مكة المكرمة، وستكون قبل المدينة المنورة بدقيقة واحدة، وبعد العاصمة الرياض بـ33 دقيقة.

وبدأت إجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية يوم الإثنين الرابع من يوليو الخامس من شهر ذي الحجة ولمدة 9 أيام للقطاع الحكومي، وستكون 4 أيام فقط للقطاع الخاص والبنوك بداية من يوم الجمعة أي يوم وقفة عرفات.

جدير بالذكر أن إجازة البنوك في السعودية مثل القطاع الخاص 4 أيام، لكن الفروع الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لا إجازات لها؛ تلبية لاحتياجات حجاج بيت الله الحرام.