التفاصيل الكاملة للمقطوعة الموسيقية لـ محمد نوارة The Red Lily

طرح المؤلف الموسيقي محمد نوارة، موسيقى The Red Lily على منصة اليوتيوب وجميع المنصات الغنائية، بمزيج مصري تركي يمثل الصراع بين الذكريات ودفء الماضي مع سرعة وسحر المستقبل.

محمد نوارة: استخدام الآلات الموسيقية المتنوعة في تركيا

وقال محمد نوارة، في بيان، إنه تم اختيار اسم The Red Lily، لتميز تركيا بتلك الزهور، كما أنه تم الاعتماد على استخدام الآلات الموسيقية المتنوعة في تركيا مثل الكلارينت، والوتريات، والإيقاعات.

وتم تسجيل الموسيقى على مدار يوم كامل في تركيا، واستُكمل بعد ذلك في مصر التسجيل على مدار 4 أيام باستخدام الآلات الموسيقية المصرية المتنوعة مثل العود، القانون، الجيتار، البيز جيتار، والساز، ثم تم عمل الماسترينج في إسبانيا.

وأشار إلى أن فكرة الفيديو عبارة عن صراع بين الماضي والمستقبل، حيث يمثل العصر الحديث التكنولوجيا وسرعة الأحداث التي تحدث في العالم، والعصر القديم يتمثل في التراث والذكريات، يفصل بينهما سور كبير عليه زهرة Red Lily، التى تمثل نقطة الاتصال بين العالمين.

ونجح محمد نوارة مؤخراً بالتعاون مع وائل الفشني في تلحين وكتابة كلمات العمل الدرامي «أيام»، حيث بدأت «أيام» كمقطوعة لموسيقى تصويرية ثم تم تحويلها إلى حالة غنائية.

محمد نوارة نجح في التأليف والتوزيع الموسيقي لبعض المهرجانات الموسيقية

كما نجح نوارة في التأليف والتوزيع الموسيقي لبعض المهرجانات الموسيقية كالموسيقى التصويرية لافتتاح معرض آرت دي ايجيبت الأبد هو الآن 2021.