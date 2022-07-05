عيد استقلال الجزائر.. 60 عاما من التحرر عن الاستعمار الفرنسي

تحل اليوم ذكرى عيد استقلال الجزائر، الموافق 5 يوليو، حيث تحتفل البلاد بمرور 60 عاما على استقلالها عن فرنسا، باستعراض عسكري ضخم ، لكن ذكريات العنف خلال فترة الاستعمار لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، ويحتفل المواطنون بعيد استقلال الجزائر بعد أن حصلت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على استقلالها بعد حرب شاقة استمرت ثماني سنوات، وانتهت بالتوقيع في مارس 1962 على اتفاقيات إيفيان.

عيد استقلال الجزائر

ويحتفل الجزائريون بعيد استقلال الجزائر في الخامس من يوليو من العام نفسه، بعد أيام من تصويت 99.72 في المائة لصالح الاستقلال في استفتاء، لتحرر الجزائر أخيرًا من الحكم الاستعماري، لكن ذكريات الاحتلال الذي دام 132 عامًا لا تزال تشوه علاقاتها مع فرنسا.

الاستعداد للاحتفالات

وتزامناً مع الاحتفالات أغلقت السلطات الجزائرية يوم الجمعة الماضية 16 كيلومترا من شريان رئيسي في الجزائر العاصمة للجيش لإجراء التدريبات النهائية لاستعراضه، وهو الأول منذ 33 عاما، وتسبب الإغلاق في ظهور أعداد كبيرة من المخلفات على الطرق المؤدية إلى الضواحي الشرقية.

وسيترأس الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، العرض الذي يستضيف العديد من الشخصيات الأجنبية البارزة بما في ذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتونسي قيس سعيد، وأمرت الحكومة بشعار - دائرة من 60 نجمة تحتوي على شخصيات ومعدات عسكرية - للاحتفال بـ«تاريخ مجيد وعصر جديد».

وخلفت حرب استقلال الجزائر نحو مليون ونصف المليون شهيد، لكن بعد ستة عقود، على الرغم من سلسلة من لفتات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استبعدت فرنسا أي شكل من أشكال الاعتذار عن الفترة الاستعمارية.

وقال صلاح جودجيل، رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان الجزائري، في مقابلة نشرتها صحيفة ليكسبرسيون على الإنترنت: «لا توجد طريقة يمكننا من خلالها نسيان أو محو الإبادة الجماعية البشرية، والإبادة الجماعية الثقافية، والإبادة الجماعية للهوية التي ما زالت فرنسا الاستعمارية مذنبة بارتكابها».