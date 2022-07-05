بسنت صيام: سعيدة بنجاح عرض مسرحية «ليلتكم سعيدة» في الجزائر

تعود اليوم من الجزائر الفنانة بسنت صيام، بعد أن قدمت مسرحية «ليلتكم سعيدة»، مع المخرج خالد جلال على مسرح عبدالقادر علولة بوهران في إطار أيام المسرح المتوسطي، والذي تشارك فيه فرق من 5 دول متوسطية وهي: «الجزائر وتونس ومصر وإيطاليا وفرنسا».

وأعربت «صيام» عن سعادتها بالعمل في العرض المسرحي في مصر، إضافة إلى الاستقبال الحافل من جمهور المسرح الجزائري للفن المصرى، مشيرة إلي أن المسرح رفع لافتة كامل العدد، حيث لم يترك الجمهور مقعدًا واحدا خاليًا طوال أيام العرض.

بسنت صيام: عرض ليلتكم سعيدة خارج مصر كان رائعًا

وأكدت «صيام»، في بيان إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها عرض «ليلتكم سعيدة» خارج مصر، حيث شارك العرض من قبل في مهرجان قرطاج بتونس، والحقيقة كنا متخوفين من فكرة ألا يفهمنا الجمهور في الجزائر، ولكننا سعدنا بتفاعل الجمهور من أول دقيقة في العرض حتى آخر لحظة فيه، إلى جانب حسن الاستقبال لنا، وإصرارهم على لقاؤنا بعد المسرحية ومناقشتنا فيها، والحقيقة سعدت جدًا بكل تلك الحفاوة، وسعدت بتواجدي في الجزائر لأول مرة وكرم أهلها.

العرض من تقديم البيت الفني

العرض يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وهو من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، عن القصة القصيرة ( مغنية الكورس) لأنطون تشيكوف، البطولة للفنانين: ياسر الطوبجى، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، ألحان المهدي"، ديكور عمرو عبد الله، أزياء هالة الزهوى، مخرج منفذ علا فهمي، مساعد مخرج أحمد فؤاد، كتابة وإخراج خالد جلال.