ضياء رشوان: لا سلطة على مجلس أمناء الحوار الوطني إلا أنفسهم

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، إن الجلسة الأولى من جلسات الحوار الوطني التي بدأت اليوم في الساعة الواحدة والنصف كانت مذاعة كاملة على الهواء مباشرة، وتم فيها عرض نموذج لما سيكون عليه الحوار الوطني في الجلسات المقبلة، إذ سيتسم الحوار الوطني بالجدية واحترام التنوع واحترام الخلاف والاختلاف، وإدارة كل هذا بروح توافقية من الجميع، وذلك من أجل إنجاح هذا الحوار الوطني، والوصول به إلى الغاية التي نُظمت من أجله.

جلسات الحوار الوطني

وأضاف «رشوان»، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج أولى جلسات الحوار الوطني، أن الجلسة الأولى كان بها جدول أعمال واضح، أسفر عن عدة قرارات، فكان هناك مناقشة لقرار تشكيل مجلس الأمناء، موضحًا أن مجلس الأمناء هو الذي أصدر قرارًا بتشكيل نفسه، وهذه بادرة يظن أنها جديدة في الحياة السياسية المصرية، وتعبر عن استقلال كامل لمجلس الأمناء، فكل عضو من أعضاء المجلس ينتمي لما يفكر فيه ويعتنقه، ولا سلطة على المجلس سوى المجلس.

تشكيل مجلس الأمناء

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، ونقيب الصحفيين، أن القرار الأول الذي اتخذه مجلس الأمناء هو إنشاء نفسه، أي أصبح المجلس قائمًا بالاستناد للدستور، إذ تؤكد المادة الخامسة منه على التعددية السياسية والحزبية، استنادًا على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كلف الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإشراف على الحوار الوطني، فيما قامت الأكاديمية بتكليفه بالتنسيق، وقام بالتشاور حول الأسماء، وصدر أول قرار بتشكيل مجلس الأمناء.