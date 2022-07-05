ضياء رشوان: «الحوار الوطني يستحق ليالي.. ولازم نتعب عشان بلدنا»

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منسق عام الحوار الوطني، إن الإطالة في جلسة الحوار الوطني جاءت نظرا لعظم حجم المسؤولية وتعدد الموضوعات «هذا الحوار يستحق منا ليالي وليست ساعات.. عاوزين نتعب عشان بلدنا»، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار أنجز اليوم 3 وثائق كبيرة تستحق المناقشة وفقا لنتيجتها النهائية.

الحوار قائم على الدستور

وأوضح «رشوان»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتائج الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، أن مصر ليست مقسمة جغرافيا ولا دينيا ولا عرقيا ولا يمكن لأحد أن يقسمها، محذرا من خطورة زاوية التقسيم التي لا يجب أن ننزلق إليها، لافتا إلى أن دستور 2014 هو الدستور المصري الأول الذي يشير إلى ثقافات فرعية بأسمائها، والحوار قائم على الدستور وكل ما يهدد وحدة الوطن وليس تكامل ثقافاته ليس له مكان في الحوار الوطني.

وأشار «رشوان» إلى أن الخبراء والسياسين يكون لهم أرائهم في الحوار بشكل انتخابي.

قرار بتشكيل نقابة الإعلاميين

وعن نقابة الإعلاميين، قال إنه صدر قرار بتشكيلها وقانون لها «اضم صوتي لضرورة وجود تشكيلات نقابية ومهنية لكل مهنة في مصر وفقا لنص الدستور».