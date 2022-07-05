سكرتير عام «الصحفيين» يوجه التحية لشهداء المهنة خلال حفل تكريم النقابة

أكد أيمن عبد المجيد، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن النقابة هي البيتِ العريقِ، قلعةِ الصحفيين وملاذهِم، نجتمعُ اليومَ لنحتفي ببعضٍ من أربابِ هذا البيتِ، الذين عملوا واجتهدوا وثابروا، فكان التوفيقُ حليفُهم، والفوزُ، وذلك بشهادةِ لجانِ التحكيمِ مِنْ كبارِ الأساتذةِ.

ووجه سكرتير عام نقابة الصحفيين، خلال كلمته في حفل تكريم النقابة للصحفيين، التحية، لأرواح الزملاء الأعزاءِ الذين انتقلوا إلى دارِ البقاءِ، خلال العامين الماضيين الأصعبِ على البشريةِ جمعاء، بتفشي جائحةِ كورونا، تلكَ التي حبسَت العالمَ فِيْ مساكنهِ، وحصدَت ملايين الأرواحِ في شتى أرجأتهِ، فكان نصيبُنا نحن الصحفيين المصريين منهم 25 شهيدًا، وتحيةً لشهداءِ الوطنِ في الميادين كافةً، وشهداءِ الصحافةِ الحاضرين فِيْ كلِ مناسباتنا.

التحية إلى روح واسم محمود عوض

كما وجه التحية إلى روحِ واسم القديرِ محمود عوض، عضوُ مجلسِ النقابةِ الأسبقِ، الذي أنشأ هذه الجائزةَ عام 1985 بتمويلٍ مِنْ كبارِ الكتابِ والمؤسساتِ الصحفيةِ، لتواصلُ مجالسُ النقابةِ الحفاظَ عليها، والعملَ على تطويرِها، وبقدرِ ما فرّقَت جائحةُ كورونا، فقد كانت سببًا فِيْ تأجيلِ حفلِ العامِ الماضيِّ، لتجمعُ اليومَ المتفوقين مهنيًا بالأعمالِ المنشورةِ عامي 2020، 2021، لنحتَفي بهم جميعًا فِيْ توقيتٍ واحدٍ.

ووجه أيضا التحية لأعضاء المجلسِ المشرفيّن على الموسمين، محمود كامل موسم 2021، ودعاء النجار 2022، وللزملاءِ أعضاءِ مجلسِ النقابةِ الداعمين دائمًا لكل مساعيّ وخططِ التطويرِ، ومنذ واحدٍ وثمانين عامًا، وُضعت قواعدُ هذا البيتِ العريقِ تشريعيًا، بصدورِ القانونِ 10 لسنة 1941، ليبني الأساتذةُ الروادُ لبناتهِ جيلًا بعد جيلٍ، حتى باتَ قلعةً يحتمي بها الأبناءُ، ومنبرًا للحريةِ وتعزيزِ قيمِ المهنةِ وتقاليدِها.

تحديات عالمية تواجه الصحافة الورقية

وقال «عبدالمجيد»، إن فِيْ ظلِ التحدياتِ العالميةِ التي تواجهُ الصحافةَ الورقيةَ، وآفاْق التحولاتِ الرقميةِ، يبقى الرهانُ على المهنيةِ والتبحر فِي صحافةِ العُمقِ: «تحليلٌ وتحقيقاتٌ وحواراتٌ»، مع خلقِ قيمةِ مضافةِ للقدراتِ تواكبُ متطلباتِ الوسائطِ الرقميةِ، وهُنا تأتي أهميةُ تطوير جائزةِ الصحافةِ المصريةِ، وإلى جانبِ قيمتِها المعنويةِ تعظيمُ قيمةِ جوائزِها الماديةِ، لتكون أحدَ المحفزاتِ على التنافسِ المهنيِّ والتفوقِ، وترمومترًا لمستوياتِ الإجادةِ المهنيةِ.

وتابع: «دعمي الكاملُ لتلك الجائزةِ والقائمين عليها، فقد تذوقتُ لذةَ الفوزِ بها في ثلاث دورات 2009، 2012، 2013، وإن كان تشريفي بعضوية المجلسِ حرمني من سعادةِ الصعودِ على هذا المسرحِ مكرمًا، فسعادتي مضاعفةٌ بمشاركتي زملائي الأعزاءِ فرحتَهم وسعادة أسرهم بهم، أمنياتي للجميعِ بدوامِ التفوق وللزميلةِ دعاء النجار بمزيدٍ مِنْ التطويرِ والتوفيق».