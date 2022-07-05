‎إيرادات فيلم كيرة والجن تضعه في صدارة شباك التذاكر.. «16 مليون في 5 أيام»

نجح فيلم كيرة والجن بطولة الثنائي أحمد عز وكريم عبد العزيز في التغريد منفردا في شباك تذاكر دور العرض السينمائية، وذلك بعد خمسة أيام فقط من عرضه وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور؛ لذلك نستعرض ‎إيرادات فيلم كيرة والجن.

ونجحت ‎إيرادات فيلم كيرة والجن في تصدر شباك التذاكر حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ الوطن، الذي أكد أن الفيلم بعد خمسة أيام فقط من عرضه نجح في كسر حاجز الـ 16 مليون جنيه.

‎إيرادات فيلم كيرة والجن

وتخطت إيرادات فيلم كيرة والجن في اليوم الأول لعرضه حاجز الـ 4 ملايين جنيه وهو نفس الأمر بالنسبة لليوم الثاني.

وحظى فيلم كيرة والجن بإشادات كبيرة منذ عرضه في السينمات؛ سواء من الجمهور أو النقاد أو الفنانين الذين كان من بينهم المخرج عمرو سلامة، الذي صرح بأن هذا العمل رفع سقف التوقعات.

تفاصيل فيلم كيرة والجن

يذكر أن فيلم كيرة والجن واحد من أضخم الأعمال السينمائية إنتاجا في الفترة الأخيرة حيث تخطت ميزانيته الإنتاجية الـ100 مليون جنيه، وشارك فيه عدد كبير من النجوم؛ منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبري وسيد رجب ورزان جمال ولارا اسكندر وعلي قاسم وسلوى عثمان وتامر نبيل وهدى المفتى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد مراد ومأخوذ عن روايته 1919 وإخراج مروان حامد.