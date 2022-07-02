مؤلف شاب يروج لـ فيلم كيرة والجن: حلو جدا وأغلب الحفلات كومبليت

قال السيناريست محمود حمدان، إن فيلم كيرة والجن، والذي بدأ عرضه بالسينما في الساعات الماضية، بطولة النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، من الأفلام الكبيرة والمهمة التي تستحق المشاهدة، خصوصًا وأن ميزانيتها تجاوزت الـ 100 مليون جنيه.

محمود حمدان: ميزانية كيرة والجن تخطت الـ 100 مليون جنيه

وكتب حمدان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موجهًا دعوة لمتابعيه بضرورة الذهاب إلى السينما لمشاهدة الفيلم الجديد، داعيًا إياهم بقوله: ادخلوا فيلم كيرة والجن، الفيلم حلو جدًا وهيعجبكوا وهتخرجوا مبسوطين.

واستطرد بقوله: شجعوا المنتجين يعملوا أفلام كبيرة ومهمة، الفيلم ده ميزانيته تخطت 100 مليون جنيه، ولازم إيراداته تعدي الرقم ده علشان كل المنتجين يتشجعوا للأفلام الضخمة والسينما ترجع للإيرادات الكبيرة من تاني.

واختتم كلامه قائلًا: على فكرة أغلب حفلات الفيلم كومبليت في جميع السينمات ولازم تحجز من قبلها، وآه أنا بعملهم دعايا لأنهم يستحقوا وعشان عندي أفلام كبيرة ومهمة محبوسة في الدرج ونفسي تخرج للنور.

فيلم كيرة والجن بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، هند صبري، علي قاسم، أحمد مالك، هدى المفتي، سيد رجب، سيناريو وحوار أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

مأخوذ عن رواية 1919

فيلم كيرة والجن مأخوذ عن رواية 1919 وتدور أحداثه في هذه الفترة الزمنية إبان ثورة 1919 وتواجد الاحتلال الإنجليزي، ونضال الشعب المصري ضد الاستعمار الإنجليزي، من خلال عبد القادر الجن ويقوم بدوره كريم عبد العزيز، وأحمد كيرة ويقوم بدوره أحمد عز.

وحقق الفيلم الذي انطلق عرضه اليومين الماضيين، ما يزيد عن 8 ملايين جنيه في شباك التذاكر، وحظى بإشادات موسعة على السوشيال ميديا، وقراءات مختلفة من قِبل النقاد وعشاق الفن.