«رشوان»: لم تحدث أي صدامات في الجلسة الأولى للحوار الوطني

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، إن ما دار في الجلسة الأولى للحوار الوطني والتي امتدت 4 ساعات، كانت مثالا حيا في التقدير والخبرة لما يمكن أن يكون عليه أي حوار وطني مسؤول ومتنوع، « كان كل الزميلات والزملاء على قدر المسؤولية والالتزام أيضا، كل برؤيته وأفكاره، وهي المرة الأولى التي ربما التي يجلس فيها هذا الجمع بهذا التشكيل معا».

إعلان نتائج الجلسة الأولى للحوار الوطني

وأضاف «رشوان»، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الجلسة الأولى من الحوار الوطني، أن هناك نقطة يجب وضعها في الاعتبار في مثل هذه الظروف، أنه غالبا ما يحدث صدامات أو احتقانات، وهذا لم يحدث على الإطلاق في الجلسة الأولى، فكان هناك مناقشات وأخذ ورد، لكن في النهاية الروح التي سادت بين زميلاتي وزملائي هي روح المسؤولية.