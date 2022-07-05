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محافظ أسيوط يوجه بالتوسع في فتح منافذ جديدة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

كتب:

سويفي رشدي
02:15 م | الثلاثاء 05 يوليو 2022
محافظ اسيوط اللواء عصام سعد

محافظ اسيوط اللواء عصام سعد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه وتوزيع اللحوم والسلع الغذائية والاحتياجات الأساسية وغيرها على الفئات الأكثر احتياجًا دون محاباة أو مجاملة، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومحمد فراج مدير مكتب مؤسسة «مصر الخير» بأسيوط، ومحمد سعد مدير جمعية الأورمان بأسيوط لمناقشة الاستعدادات لحلول عيد الأضحى المبارك.

فتح أكثر من 25 منفذا وشادرا بالقرى والمراكز

وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم فتح أكثر من 25 منفذا وشادرا بالقرى والمراكز، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومديريتي الزراعة والتموين، وذلك لبيع السلع الغذائية والزراعية والحيوانية والداجنة بأسعار مخفضة عن مثلها في الأسواق، لتوفير السلع والحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل من جشع التجار والتصدي للممارسات الاحتكارية.

توزيع كراتين السلع الغذائية واللحوم داخل القرى

وأوضح مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أن توزيع كراتين السلع الغذائية واللحوم داخل قرى ومراكز المحافظة يتم بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في القرى المستهدفة، وفقاً للخطة الموضوعة، حيث يتم تكليف مسؤولين من إدارات التضامن الاجتماعي بالمراكز بالإشراف على عملية الذبح والتوزيع، وحتى الانتهاء منها.

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بقلم سويفي رشدي